Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı

Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Burak Kapacak, devre arasında kiralanacak.

Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:37

Fenerbahçe'de genç futbolcu Burak Kapacak'ın geleceği için karar verildi.

Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen Burak, geçtiğimiz hafta çalışmalara başlamıştı.

Tecrübeli oyuncunun form tutması için devre arasında kiralanacak.

24 yaşındaki futbolcuya TFF 1.Lig'den iki takımın talip olduğu belirtildi.  


Etiketler: #fenerbahçe #burak kapacak #transfer
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