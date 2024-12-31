Fenerbahçe'de Burak Kapacak için transfer kararı
Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Burak Kapacak, devre arasında kiralanacak.
Fenerbahçe'de genç futbolcu Burak Kapacak'ın geleceği için karar verildi.
Nisan ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen Burak, geçtiğimiz hafta çalışmalara başlamıştı.
Tecrübeli oyuncunun form tutması için devre arasında kiralanacak.
24 yaşındaki futbolcuya TFF 1.Lig'den iki takımın talip olduğu belirtildi.
Etiketler: #fenerbahçe #burak kapacak #transfer
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