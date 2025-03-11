Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi: Yeni takımı belli oluyor!

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun'un Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi: Yeni takımı belli oluyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:59

Fenerbahçe'de forma şansını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Haberde Urawa Red Diamonds'ın Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptığı, Japon ekibi ile anlaşan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini beklediği ve kulüpler arasındaki resmi temasların sürdüğü belirtildi.

17 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.  


Etiketler: #cenk tosun #fenerbahçe #Urawa Red Diamonds #transfer

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