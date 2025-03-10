Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden: Transferde konuşulan rakamlar ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Oğuz Aydın için birçok Avrupa ekibinin sarı lacivertli ekibe ilgi mektubu gönderdiği iddia edildi.
Fenerbahçe yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı.
Jose Mourinho ile başarı basamaklarını tırmanmayı sürdüren Oğuz Aydın şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.
Sabah'ın haberine göre birçok Avrupa temsilcisi, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi.
TAM 2.5 KATI
Haberde Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oğuz Aydın'ın piyasa değerinin 15 milyon Euro seviyelerine geldiği vurgulandı.
3 DEV PEŞİNDE
Ajax başta olmak üzere Marsilya ve Roma'nın 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiğinin altı çizildi.
18 MAÇTA 11 GOLE DİREKT KATKI
Bu sezon 18 maça çıkıp 1121 dakika süre alan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Spor Haberleri
- Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için açıklama!
- Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden!
- Beşiktaş - Gaziantep maçının VAR hakemi belli oldu!
- Mete Gazoz'dan gümüş madalya!
- Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yerine iki aday!
- İngiltere'de gündem Mourinho'nun sözleri
- Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı
- Adem Bona kimdir?
- Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası
- 'Kırmızı kart verilmeliydi'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'