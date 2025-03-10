Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden: Transferde konuşulan rakamlar ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Oğuz Aydın için birçok Avrupa ekibinin sarı lacivertli ekibe ilgi mektubu gönderdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip birden: Transferde konuşulan rakamlar ortaya çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:26

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

Jose Mourinho ile başarı basamaklarını tırmanmayı sürdüren Oğuz Aydın şimdiden Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre birçok Avrupa temsilcisi, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi.

TAM 2.5 KATI 

Haberde Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Oğuz Aydın'ın piyasa değerinin 15 milyon Euro seviyelerine geldiği vurgulandı.

3 DEV PEŞİNDE 

Ajax başta olmak üzere Marsilya ve Roma'nın 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiğinin altı çizildi.

18 MAÇTA 11 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon 18 maça çıkıp 1121 dakika süre alan Oğuz Aydın, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.


Etiketler: #fenerbahçe #Oğuz Aydın #transfer

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