Fenerbahçe'de Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Carlos, bireysel çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Carlos, bireysel çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de Carlos ile birlikte sakatlığı bulunan Levent Mercan da Rangers maçı öncesi bireysel çalıştı.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Diego Carlos, transferi sonrası sarı-lacivertlilerde 3 maçta forma bulmuştu.
Etiketler: #fenerbahçe #Diego Carlos #sakatlık
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