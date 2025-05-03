Fenerbahçe'de Dominik Livakovic yol ayrımında

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:27

Güncelleme: 03.05.2025 - 11:27

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon sık sık kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Hırvat file bekçisi, kalan 5 haftalık süreçte forma şansı bulamaması durumunda sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, sezon genelinde kalede tercihini İrfan Can'dan yana kullanması Livakovic cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın bir numarası olmayı hedefleyen deneyimli kaleci, bu hedefini tehlikeye atmamak için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

Livakovic'in kararını, sezonun son 5 maçında alacağı süreler ve Mourinho'nun tercihleri belirleyecek. Fenerbahçe cephesinde ise kaleci rotasyonunda yaz aylarında önemli değişiklikler yaşanabilir.