Fenerbahçe'de En-Nesyri 6 maç sonra golü buldu

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri 6 maç sonra gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de En-Nesyri 6 maç sonra golü buldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:29

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, ligde son olarak Antalyaspor'u 3-0 yendikleri müsabakada gol atmayı başarmıştı.

Söz konusu müsabakanın ardından forma giydiği sırasıyla Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başaramayan En-Nesyri, 6 karşılaşma aranın ardından RAMS Başakşehir ağlarını sarstı.


Etiketler: #fenerbahçe #Youssef En Nesyri #Trendyol Süper Lig
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