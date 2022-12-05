Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya yeni sözleşme

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:13

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncusu Enner Valencia'da mutlu sona ulaştı.

Sporx'in haberine göre, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Haberde Valencia'nın, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

"DÜZENİ BOZMAK İSTEMİYORUM"

Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU

33 yaşındaki Valencia Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atmış, son 2 maçta hafif sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye devam etmişti. Bu sezon Fenerbahçe'de çok başarılı bir grafik çizen Ekvadorlu forvet gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda toplam 15 gol ve 4 asiste imza attı.