Fenerbahçe'de Fred müjdesi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:37

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:37

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarına başladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Adana Demirspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fred, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 Kasım Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.