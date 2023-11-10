Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız Fred, saha çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarına başladı.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Adana Demirspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fred, 5 asist yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 Kasım Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
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