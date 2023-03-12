Fenerbahçe'de galibiyetin şifresi Enner Valencia'dan geçiyor

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:14

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 11:14

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtladığı gibi puanlara ve galibiyetlere de doğrudan etki ediyor.

Milliyet'in haberine göre, Valencia'nın gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler galibiyete uzanamıyor. Son 3 aylık süreçte 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ekvadorlu futbolcunun sessiz kalması bu durumu gösteriyor.

SON 12 MAÇTA 8 GOLE ETKİ

Valencia'nın ilk 11'de olmadığı karşılaşmalarda Trabzonspor (0-2) ve Galatasaray (0-3) mağlubiyetleri gelmişti. Avrupa Ligi'nde de Sevilla deplasmanında Valencia sessiz kalınca takım 2-0'lık yenilgi aldı. Bu sezon 33 resmi maçta 26 gol atan tecrübeli forvet, özellikle takımının attığı son 12 golün 8'ine etki etti.