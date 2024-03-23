Fenerbahçe'de genel kurul öncesi kritik görüşme: Eski başkanlar davet edildi

Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Yönetim, 2 Nisan öncesinde tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:58
Fenerbahçe'de genel kurul öncesi kritik görüşme: Eski başkanlar davet edildi
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Fenerbahçe, 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce iftar yemeğinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek. 

Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği belirtildi. 

CAMİADA 2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.


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