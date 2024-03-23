Fenerbahçe'de genel kurul öncesi kritik görüşme: Eski başkanlar davet edildi
Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Yönetim, 2 Nisan öncesinde tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor.
Fenerbahçe, 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından önce iftar yemeğinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek.
Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği belirtildi.
CAMİADA 2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En az 50 ölü, 150'den fazla yaralı!
- Karabük'te 'emeklilere' mesaj
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- Lütfü Savaş’a saldırı
- Muğla'da korkutan deprem!
- AKP'nin başkan adayına saldırı!
- BDDK’den taşıt kredileri kararı
- İBB, Çiller 'kıyağını' iptal ettirdi