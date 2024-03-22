UEFA'nın Fenerbahçe kararına Olympiakos'tan tepki!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:37

Güncelleme: 22.03.2024 - 18:37

Olympiakos taraftar grubu, Fenerbahçe ile oynayacakları Konferans Ligi maçında deplasman yasağının olmaması gerektiğini belirten bir açıklamada bulundu.

Union Saint-Gilloise deplasmanı sonrası ceza alan Fenerbahçe, 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.

Bunun üzerine Fenerbahçe ile ilgili Yunan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Gazzetta'nın haberine göre UEFA'nın alacağı karar sonrası aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak.

Olympiakoslu taraftarlar, UEFA'nın alacağı bu karara göre Ülker Stadyum'da takımını destekleyemeyecek.

Söz konusu haberde, UEFA'nın güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı. UEFA'dan, ilk karşılaşmanın oynanacağı tarihe doğru konuyla ilgili resmî bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin üzerine Olympiakos taraftarları, bir açıklama yayınlayarak Fenerbahçe deplasman yasağına karşı olduklarını, İstanbul'a gitmek istediklerini duyurdular. Yunan ekibinin başı çeken taraftar grubu 'Gate 7'den yapılan açıklamada 'Bizim Türklerle savaşımız yok, Fenerbahçe taraftarlarıyla da taraftar rekabetimiz yok' denildi.

'DOSTANE ADIMLAR ATILMIŞTIR'

Anadolu Efes maçı için gittikleri İstanbul'un futbol maçında yasaklanmasının anlamsızlığından bahsedilen açıklamada, "Yunanistan ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna gibi savaş halinde değil; dahası dostane adımlar atılmıştır. Olympiakos'un taraftarlarının, takımımızın bu tarihi ve önemli mücadelesinde orada olmaması mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.