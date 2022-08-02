Fenerbahçe'de gidecek futbolcular belli oluyor! Attila Szalai ve Dimitris Pelkas yolcu...

02 Ağustos 2022 Salı, 10:09

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi ve Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde çalışmaların sürdüğü dönemde iki futbolcuya da talip çıktı.

PELKAS HULL CITY'YE SICAK BAKIYOR

Yunan on numara oyuncusu Dimitris Pelkas’ın Championship ekibi Hull City'de forma giymeye sıcak baktığı ve transfere yakın olduğu kaydedildi. Pelkas transferi konusunda Fenerbahçe ile Hull City arasında önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

SPORTİF DİREKTÖR DOĞRULADI!

Takımdan ayrılma ihtimali olan bir diğer isim ise Attila Szalai. İtalya Serie A ekibi Bologna’nın Sportif Direktörü Marco Di Vaio, stoperleri Arthur Theate’nin Rennes’e gitmesinden sonra hızlıca transfer yapacaklarını belirtti. Bologna’nın yöneticisi, Macar futbolcu Attila Szalai ismini doğrulayarak transfer listelerinde olduğunu bildirdi.

Wolfsburg ve Fulham'la da adı geçen Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 43 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Yunan on numara ise, geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.