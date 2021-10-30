Fenerbahçe'de Gustavo, Valencia ve Altay şoku!
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Luiz Gustavo sakatlandı.
Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, karşılaşmanın 58. dakikasında sakatlık geçirmesinin ardından kenara geldi. Gustavo'nun yerine ise Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.
ALTAY BAYINDIR AĞLAYARAK ÇIKTI
Fenerbahçe'de sakatlanan bir diğer isim Altay Bayındır oldu. Omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır göz yaşları içerisinde oyundan çıktı. Altay Bayındır'ın yerine 72. dakikada oyuna Berke Özer girdi. Berke Özer, ciddi acı çeken arkadaşını öperek kenara gönderdi.
ENNER VALENCIA DEVAM EDEMEDİ
Maçın 81. dakikasında Enner Valencia sedye ile kenara taşındı. Fenerbahçeli futbolcu oyuna devam edemedi. Değişiklik hakkı dolan Fenerbahçe mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
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