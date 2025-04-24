Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak
26 Nisan Cumartesi tarihinde düzenlenecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Hakan Bilal Kutlualp başkanlık için adaylığını açıklayacak.
Fenerbahçe yönetiminde sıcak bir gelişme yaşanıyor. Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak.
Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla da bunun sinyalini vermişti.
Kutlualp'in paylaşımı şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız."
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!