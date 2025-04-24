Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak

Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:17

Güncelleme: 24.04.2025 - 18:17

Fenerbahçe yönetiminde sıcak bir gelişme yaşanıyor. Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak.

Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla da bunun sinyalini vermişti.

Kutlualp'in paylaşımı şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız."