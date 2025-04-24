Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak

26 Nisan Cumartesi tarihinde düzenlenecek olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Hakan Bilal Kutlualp başkanlık için adaylığını açıklayacak.

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıklayacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:17

Fenerbahçe yönetiminde sıcak bir gelişme yaşanıyor.  Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıklayacak. 

Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla da bunun sinyalini vermişti. 

Kutlualp'in paylaşımı şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız."


Etiketler: #fenerbahçe #başkanlık seçimi #Ali Koç #Hakan Bilal Kutlualp
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