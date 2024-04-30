Fenerbahçe’de hazirandaki seçim için Koç karar vermedi, Saran hazır, Yıldırım beklemede: Adaylıkta belirsizlik

Fenerbahçe’de derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışında mücadele sürerken gözler bir yandan da haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00
Fenerbahçe’de hazirandaki seçim için Koç karar vermedi, Saran hazır, Yıldırım beklemede: Adaylıkta belirsizlik
Abone Ol google-news

Ali Koç, bir süre önce aday olmayı düşünmediğini belirtmişti. Ancak camiadan bazı isimlerin, Koç’la görüşerek yeniden aday olması yönündeki düşüncelerini her fırsatta ilettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluğa ulaşması halinde Ali Koç’un bir dönem daha başkanlık için aday olması yönünde karar alabileceği kulislerde konuşuluyor. Ancak Koç henüz net kararını vermiş değil.

GÖZLER YILDIRIM VE SARAN’DA 

Ali Koç’un daha önce aday olmayacağını duyurması üzerine Sadettin Saran, başkanlık için çalışmalara başladı. Resmi adaylığını duyuran Saran, eğer Koç seçime girerse adaylıktan çekilme kararı almayı planlıyor. Ali Koç aday olmaz, başkanlık için tek isim Saran kalırsa, Aziz Yıldırım ile ekibinin ne yönde karar alacağı ise belirsiz. Bu ihtimalde Yıldırım’ın aday olabileceği iddiası var.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erden Timur'dan transfer itirafı: 'Masadaki şartları değiştiremiyorsan...'

Erden Timur'dan transfer itirafı: 'Masadaki şartları değiştiremiyorsan...'
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’

Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı

Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı
Sahasında Aris'e kaybetmişti: Panathinaikos taraftarından Fatih Terim'e protesto

Sahasında Aris'e kaybetmişti: Panathinaikos taraftarından Fatih Terim'e protesto
Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı

Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı
Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!