Fenerbahçe’de hazirandaki seçim için Koç karar vermedi, Saran hazır, Yıldırım beklemede: Adaylıkta belirsizlik

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Ali Koç, bir süre önce aday olmayı düşünmediğini belirtmişti. Ancak camiadan bazı isimlerin, Koç’la görüşerek yeniden aday olması yönündeki düşüncelerini her fırsatta ilettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluğa ulaşması halinde Ali Koç’un bir dönem daha başkanlık için aday olması yönünde karar alabileceği kulislerde konuşuluyor. Ancak Koç henüz net kararını vermiş değil.

GÖZLER YILDIRIM VE SARAN’DA

Ali Koç’un daha önce aday olmayacağını duyurması üzerine Sadettin Saran, başkanlık için çalışmalara başladı. Resmi adaylığını duyuran Saran, eğer Koç seçime girerse adaylıktan çekilme kararı almayı planlıyor. Ali Koç aday olmaz, başkanlık için tek isim Saran kalırsa, Aziz Yıldırım ile ekibinin ne yönde karar alacağı ise belirsiz. Bu ihtimalde Yıldırım’ın aday olabileceği iddiası var.