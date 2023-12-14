Fenerbahçe'de hedef liderlik: İşte gruptaki tüm ihtimaller...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 08:30

Güncelleme: 14.12.2023 - 08:30

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.

Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek.

Fenerbahçe'ye gruptan çıkması için galibiyet yetecek ancak liderlik için ihtimaller bir hayli karışık. Durum deplasmanda atılan gol sayılarına bile kalabilir.



İşte gruptaki ihtimaller: