Fenerbahçe'de hedef liderlik: İşte gruptaki tüm ihtimaller...
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hedef grubu lider tamamlamak. Ancak liderlik için ihtimaller bir hayli karışık. İşte Fenerbahçe'nin grubundaki tüm ihtimaller...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.
Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek.
Fenerbahçe'ye gruptan çıkması için galibiyet yetecek ancak liderlik için ihtimaller bir hayli karışık. Durum deplasmanda atılan gol sayılarına bile kalabilir.
İşte gruptaki ihtimaller:
- Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava’yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.
- Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.
- Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.
- Temsilcimizin Ludogorets’le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava’yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.
- Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.
- Eğer Bulgaristan’daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.
- İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak. Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- 'Böyle biri değildi, bir sağlık durumu mu oldu?'
- Borsa yatırımcısını üzecek açıklama
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Beş kişi zor ikna etti!
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var