26 Nisan 2022 Salı, 16:21

Fenerbahçe’de ibre Joachim Löw'den Jorge Jesus’a döndü. Başkan Ali Koç bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte cumartesi günü Portekiz’e gitti.

Yaklaşık bir ay önce deneyimli teknik direktörle biraraya gelen Koç, ikinci buluşmada anlaşma konusunda önemli mesafe kat etti. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da görüşmede yer aldığı belirtildi.

ÜCRET KONUSUNDA BELLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ

Daha önce ekibiyle birlikte yaklaşık 7 milyon Euro beklentisi olan Jesus ile ücret konusunda belli bir noktaya gelindiği öğrenildi. Tarafların mayıs ayı içinde anlaşma konusunda son kararı vereceği gelen haberler arasında.

LÖW SEÇENEĞİ BEKLETİLİYOR

Yönetimin, Portekizli teknik direktörle anlaşamama ihtimaline karşı Löw seçeneğini de masada beklettiği kaydedildi.

Alman çalıştırıcı ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör sürecinde sıkıntı yaşanmaması adına alternatif isimleri de elinde bulundurmaya çalışıyor.

İsmail Kartal’ın da kulüpte kalmasını isteyen Başkan Koç’un deneyimli isme sezon sonunda uygun bir görev tanımı sunacağı iddia ediliyor.