Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe'ye deplasmanda 6-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel'den iyi haber geldi. İki futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Öte yandan kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 15:03
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan çalışmalarını sürdürdü
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Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye iki iyi haber geldi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk eden ve dün yapılan antrenmana çıkmayan Mert Hakan Yandaş ve Osayi Smauel'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; iki futbolcunun en geç perşembe günü antrenmanlara katılması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavileri sürüyor.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Fenerbahçe'de Konyaspor maçının ardından süresiz kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. 

Özil, kişisel sosyal medya hesabından, Ozan Tufan ile beraber yaptıklarını antrenmanı paylaştı.


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