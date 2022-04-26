Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan çalışmalarını sürdürdü

26 Nisan 2022 Salı, 15:03

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye iki iyi haber geldi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk eden ve dün yapılan antrenmana çıkmayan Mert Hakan Yandaş ve Osayi Smauel'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; iki futbolcunun en geç perşembe günü antrenmanlara katılması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavileri sürüyor.

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Fenerbahçe'de Konyaspor maçının ardından süresiz kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Özil, kişisel sosyal medya hesabından, Ozan Tufan ile beraber yaptıklarını antrenmanı paylaştı.