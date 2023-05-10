Fenerbahçe'de izin krizi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim nedeniyle oyunculara verilen 3 günlük iznin şehir kısıtlamalı olduğu iddia edildi.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu Süper Lig'de maçları oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolculara 3 gün izin vermişti.
FUTBOLCULARA ÇIKIŞ YASAĞI
Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı futbolcular yurt dışına rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak Sporx'in haberine göre başkan Ali Koç, tüm takıma hem yurt dışı hem de yurt içi çıkış yasağı getirdi.
Sarı-lacivertli futbolcuların 3 günlük izin boyunca İstanbul dışına çıkamayacağı kaydedildi.
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