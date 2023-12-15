Fenerbahçe'de Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı
EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı AS Monaco'yu 86-74 skorla yendi.
EuroLeague 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği AS Monaco'yu 86-74 mağlup etti.
Sarunas Jasikevicius bu sonuçla Fenerbahçe Beko kariyerine galibiyetle başlamış oldu.
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis attığı 23 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.
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