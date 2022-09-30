Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3.5 saatlik idman!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un 3.5 saat süren bir idman gerçekleştirdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için geri sayıma sayıma geçti.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus da, futbolcuları derbiye büyük bir dikkatle hazırlarken, Portekizli teknik direktörün yaptığı son idman 3.5 saat sürdü.
BEŞİKTAŞ'A HAZIRLANIYOR
Deneyimli teknik direktör Beşiktaş'ın oyun sistemini oyuncularına ezberletmeye çalışıyor.
Analiz ekibinden Beşiktaş hakkındaki tüm bilgileri isteyen Jesus, oyuncularını bu analizler doğrultusunda hazırlıyor.
KAMPA GİRECEK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını cumartesi gününe kadar sürdürecek.
Geniş kadrosunu sık sık rotasyon yaparak kullanan Jesus, nihai 11'ine yapılacak son antrenmanın ardından karar verecek.
Cumartesi akşamı derbi hazırlıklarını tamamlayacak Fenerbahçe, ardından kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.
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