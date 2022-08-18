Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Austria Wien maçına sürpriz kadro!

18 Ağustos 2022 Perşembe, 21:27

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya Wien'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan sürpriz bir 11 tercihi geldi.



Kaleyi Altay'a emanet eden deneyimli teknik adam, 3'lü bir savunma hattı tercih etti ve bu isimler; Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluştu. Fenerbahçe'de orta alanın sağ kanadında Ferdi Kadıoğlu, ortasında İsmail Yüksek ve Crespo, solda ise yeni transfer Ezgjan Alioski görevlendirildi. Forvette Serdar Dursun ve Joshua King şans bulurken, onların arkasında Diego Rossi yer aldı.



Jorge Jesus'un, sürekli forma şansı verdiği, Valencia, Arao, Lincoln Henrique gibi isimleri yedek soyundurması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: