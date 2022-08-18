Eski Fenerbahçeli Zanka, Brentford ile imzaladı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:11

2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ancak bu dönemde iki kez başka takımlarda (F. Düsseldorf & FC Kopenhag) kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Zanka, Brentford ile yeni sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Zanka ile (bir yıl opsiyonlu) bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.