Eski Fenerbahçeli Zanka, Brentford ile imzaladı
Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Danimarkalı Matthias Zanka, Premier Lig ekiplerinden Brentford'la 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ancak bu dönemde iki kez başka takımlarda (F. Düsseldorf & FC Kopenhag) kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Zanka, Brentford ile yeni sözleşme imzaladı.
Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Zanka ile (bir yıl opsiyonlu) bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
August 18, 2022
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Konut ve kirada yeni adım
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- 'Erdoğan dönemi biterse...'
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış