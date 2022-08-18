Eski Fenerbahçeli Zanka, Brentford ile imzaladı

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Danimarkalı Matthias Zanka, Premier Lig ekiplerinden Brentford'la 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:11
Eski Fenerbahçeli Zanka, Brentford ile imzaladı
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2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ancak bu dönemde iki kez başka takımlarda (F. Düsseldorf & FC Kopenhag) kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Zanka, Brentford ile yeni sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Zanka ile (bir yıl opsiyonlu) bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.


Mathias Zanka brentford İngiltere Premier Lig transfer

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