Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı

Transferde sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş karar aldı.

25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:22
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı
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Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuları kendi orijinal pozisyonlarında kullanmayı düşünüyor. Bu isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu. 

Kadıoğlu, geçen sezonun başında Vitor Pereira'nın 3'lü sisteminde savunma yönüyle ön plana çıkmıştı. İsmail Kartal da göreve geldikten sonra bu durumu bozmadı, Ferdi sol bekte forma giymeye devam etti. 

Milliyet'in haberine göre, yeni sezonla birlikte Ferdi'nin pozisyonunun değişmesi gündemde. Şu anda Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. İmkanlar dahilinde bu bölgeye takviye yapılırsa Ferdi yeni sezonda ofansif karakteriyle sahada yer alacak.

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maçta 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

 

 


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