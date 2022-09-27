Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan milli takım harekatı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlar üzerine harekete geçti. Jesus, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmaları sebebiyle moral kaybı yaşayan milli takımdaki 5 oyuncusunu Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün başlayacak Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak.
5 İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME
Hürriyet'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor