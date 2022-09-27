Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan milli takım harekatı!

27 Eylül 2022 Salı, 10:08

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün başlayacak Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak.

5 İSİMLE ÖZEL GÖRÜŞME

Hürriyet'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.