Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den Beşiktaş mesajı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinde sahaya sürmesi beklenen forvet oyuncuları arasında Michy Batshuayi ismi bir adım öne çıktı. Serdar Dursun'un Türk Milli Takımı'ndan moralsiz dönmesi, King'in henüz takımla çalışmalara katılmaması, tüm gözlerin Belçikalı'ya çevrilmesine yol açtı.
Kendisine yönelik tepki olacağını düşünmediğini kaydeden Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı nasıl mücadele ettiğimi iyi biliyor. Bana göre geçen sezonki performansım başarılıydı. Görev aldığım her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık aklımda sadece Fenerbahçe var. Umarım gol veya goller atarım" dedi.
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