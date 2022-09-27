Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den Beşiktaş mesajı!

Kendisine yönelik tepki olacağını düşünmediğini kaydeden Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı nasıl mücadele ettiğimi iyi biliyor. Bana göre geçen sezonki performansım başarılıydı. Görev aldığım her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık aklımda sadece Fenerbahçe var. Umarım gol veya goller atarım" dedi.