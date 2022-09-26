Kim Min-Jae'nin ardından Napoli, Fenerbahçe'den iki yıldızı daha istiyor

İtalya Serie A'da Napoli, Fenerbahçe'nin iki yıldızı için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Napoli, Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi Samuel'i de istiyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:44
Kim Min-Jae'nin ardından Napoli, Fenerbahçe'den iki yıldızı daha istiyor
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da lider durumda olan Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sezon başında sarı-lacivertli kulüpten Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi 18 milyon 50 bin Euro bonservisle kadrosuna katan Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in peşinde.

Sabah'ın haberine göre, İtalyan ekibinin yetkilileri, pazar günü Beşiktaş derbisini izleyecek ve bu oyuncuları yerinden takip edecek.

DEVRE ARASINDA HAMLE

Ardından da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşecek olan temsilciler, devre arasında 22 yaşındaki Ferdi ve 24 yaşındaki Osayi'yi transfer etmek istediklerini bildirecek. 

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 6 lig maçının tamamında görev yaparken 1 asist kaydetti. Avrupa'da da 5 karşılaşmada forma giydi. Osayi ise 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de Avrupa Ligi olmak üzere 10 mücadeleye çıktı. 

 


napoli ferdi kadıoğlu bright osayi samuel fenerbahçe kim min-jae

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler