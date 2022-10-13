Fenerbahçe'de Jorge Jesus’un Arda Güler planı ortaya çıktı!

13 Ekim 2022 Perşembe, 08:30

Teknik direktör Jorge Jesus, Arda’nın yeteneğinden övgüyle söz edip idmanlarda kendisiyle yakından ilgileniyor. Genç futbolcuya beklenenden az süre vermesi nedeniyle eleştirilen Portekizli hoca, Arda için özel bir plan yaptı.

Arda’nın şu anda takımın fizik seviyesinden geride olduğunu belirten Jesus, 13 Kasım’da Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek 1 ayı aşkın sürelik arada oyuncusunu fit hale getirecek. Tecrübeli hoca, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun geçmişte Sporting’den Manchester United’a giderken çalıştığı antrenörü İstanbul’a davet etmişti. Jesus, Dünya Kupası arasında bu hocayla çalışacak Arda Güler’e ligin yeniden başlamasıyla daha fazla süre verecek.

ALTAY BAYINDIR’A DESTEK

Fenerbahçe teknik heyeti, Karagümrük maçında yaptırdığı penaltı ve yediği goller nedeniyle tribünlerin bir bölümü tarafından tepki gören Altay Bayındır’ı motive etmeye çalışıyor. Jesus ve yardımcılarının, AEK Larnaca maçı öncesinde 24 yaşındaki kaleciyle özel olarak görüşüp moral verdiği öğrenildi. Jesus’un, Altay’a takım için çok önemli bir isim olduğunu söylediği bildirildi. Takım arkadaşlarının da Karagümrük maçının ardından Altay’ın moralini yükseltmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.

MAÇI KAZAN TURU ATLA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bugün Kıbrıs Rum Kesimi Yönetimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.45’te başlayacak ve Exxen’den naklen yayımlanacak maçta Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı süren Peres, Arao, Mert Hakan ve King ile kas ağrısı bulunan Zajc forma giyemeyecek. 7 puanla lider konumda bulunan F.Bahçe, bugün kazanması halinde bitime iki hafta kala ilk iki sırada yer alıp gruptan çıkmayı garantileyecek.