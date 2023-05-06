Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un eli güçlendi

Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sakat oyuncuların takıma dönmesi nedeniyle mutlu.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:31
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un eli güçlendi
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Fenerbahçe'de sakat oyuncuların takıma dönmesi ile birlikte teknik direktör Jorge Jesus’un yüzü gülüyor. 

Portekizli hocanın sezon başı savunmaya ısrarla istediği isim Luan Peres’ti. Portekizli hoca öğrencisini 3’lü savunmanın sol stoperi ve defansın solunda görevlendirdi. Brezilyalı oyuncunun Rennes deplasmanındaki talihsiz sakatlığı, Jesus’un stratejisini rafa kaldırdı. Peres, 7 ay sonra sahalara döndüğünde en çok sevinen Jesus oldu. Ligdeki ve kupadaki Sivas maçlarında Peres sol bekte oynadı.

Luan Peres (sağda)

REKABET ARTTI

Şampiyonluk yolundaki en kritik haftalarda Jesus’un elini güçlendiren diğer gelişme Batshuayi ve King’in dönmesi oldu. Batshuayi bu sezon kritik golleriyle Fenerbahçe’ye hayat verirken, King de hücumun önemli parçasıydı. Forvet hattında rekabet arttı.

Joao Pedro

Sezonun hayal kırıklığı Pedro, Başakşehir karşısında 2 golle galibiyeti getirip kritik anlarda sahneye çıkmıştı. Valencia’nın da Giresunspor maçında sahalara dönecek olması, sarı-lacivertlilerin sezonun ilk yarısında rakip filelere gol yağdırdığı dönemdeki hücum hattına yeniden kavuşmasını sağlayacak.


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