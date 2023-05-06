Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Carsen Edwards'tan taraftara mesaj

THY EuroLeague play-off turu dördüncü maçında Olympiakos'u mağlup ederek seriyi 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'da, basketbolcu Carsen Edwards galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Taraftara mesaj gönderen ABD'li basketbolcu, "Biz sadece bir sonraki maça konsantre olacağız. Bize destek olmaya devam etmelerini istiyoruz. Onları gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:40
Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Carsen Edwards'tan taraftara mesaj
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Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards, Olympiakos karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Röportaja Nigel Hayes-Davis ile birlikte katılan Edwards, "Kazandığımız için mutluyuz. Röportajda adamım yanımda. Onun da yanımda olması çok güzel. Beraber çok şey yapıyoruz. Onunla beraber olmaktan keyif alıyorum" dedi.

Carsen Edwards

"ONLARI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Hayes-Davis ile ilgili görüşlerini aktaran Edwards, "Şu anda yaptığı şeyler beni şaşırtmıyor. Sahada her şeyi yapıyor. Benim için bir veteran. Bana yaklaşımı da böyle. Kendini daha iyi hale getirmek için çalışması bize büyük bir etki sağlıyor. Vücuduna çok iyi bakıyor. Maçtan önce geliyor, antrenmandan sonra gidiyor. Bana yaklaşımı nedeniyle veteran. Bize çok yardım ediyor. Onu izlemek çok güzel" diye konuştu.

Taraftara da mesaj gönderen Carsen Edwards, "Tekrar dışarı çıkıp onlara teşekkür ettik. Biz sadece bir sonraki maça konsantre olacağız. Bize destek olmaya devam etmelerini istiyoruz. Onları gururlandırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.


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