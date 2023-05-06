Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'ten taraftara teşekkür

THY EuroLeague play-off turu dördüncü maçında Olympiakos'u mağlup ederek seriyi 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'da, basketbolcu Nigel Hayes-Davis galibiyete ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li basketbolcu, "Taraftara teşekkür ediyoruz. Biletlerin tamamen tükendiği bir salonda oynamak çok güzeldi. Onların enerjisinden yararlandık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:46
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis'ten taraftara teşekkür
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Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Olympiakos galibiyetini değerlendirdi.

Röportaja Carsen Edwards ile birlikte katılan Davis, "Carsen Edwards, çok iyi oynuyor. Özellikle bu dönemde. EuroLeague'de üst seviye oynayan bir takıma ilk defa geliyor. Oyun tarzını öğrenmek zaman alıyor elbette. Kendisine şutlar yaratıyor. Bu bütün sezon çok büyük olgunluk ortaya koydu. Her zaman takım arkadaşlarına neşe verdi, onlara pozitif davrandı ve hazırdı. 5. maça da hazır olacağını gösterdi" diye konuştu.

Nigel Hayes-Davis

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Nigel Hayes-Davis ayrıca, "Taraftara teşekkür ediyoruz. Biletlerin tamamen tükendiği bir salonda oynamak çok güzeldi. Onların enerjisinden yararlandık. Carsen, bazı oyuncuların yapamayacağı turnikeleri atıyor. Taraftar bunu görünce çok mutlu oluyor. Kendi evimizdeki son EuroLeague maçıydı bu. Onlara gösterdikleri bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti.


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