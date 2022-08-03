Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Slovacko planı hazır

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Slovacko maçı öncesi planını belirledi.

Sarı-lacivertliler, önceki turda Dinamo Kiev’e elense de, Portekizli teknik direktör, takımın genel olarak performansından ve oyun planının sahaya yansımasından memnun kaldı.

Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre, Jesus, Dinamo Kiev kadar güçlü bir ekip olmasa da, Slovacko karşısında da benzer taktik düzeniyle takımı sahaya çıkarmayı düşünüyor.

Burada dikkat edilecek en önemli konu, savunma ve olası boşluklar... Jorge Jesus; rakibin hızlı hücumlar ve az adamla takımını yakalamaması için önlemlerini aldı.

Sarı-lacivertliler, Kiev maçı üzerinden görüntülü analizler yapıldı. Sakatlıklar sebebiyle mecburi değişikler dışında Kiev maçına en yakın kadro ve plan sahada olacak. Geçen maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in kadroda yer alamamasının yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Joshua King'in durumları da henüz belli değil.