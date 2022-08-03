Saffet Akbaş: 'Fenerbahçe ve Jesus için büyük sınav'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını, Kiev karşılaşmalarını ve sezona girişini farklı değerlendirmeliyiz. Çünkü Jesus’un elindeki oyuncular değişiyor, yabancı sayısı fazla, çoğu oyuncu gidecek.

Hocanın getirdiği isimleri kimse görmedi, onlar oynayacak. Lig başladıktan 2-3 hafta sonra ve transfer bitimine kadar çok şey netlik kazanır. Sabretmek gerekiyor. Jesus, topun olduğu yerde kalabalık olunmasını istiyor. Baskıyı topu kaybettiği yerde yapmaya çalışıyor. Takım bunu yapamayınca geriye kaçıyor, sıkıntı oluyor. Jesus’un kariyeri hakkında kimse bir şey söyleyemez, böyle bir hoca getiriyorsanız onun istediklerini yapmak zorundasınız. F.Bahçe’ye biraz yük olacaktır ama sonu şampiyonluk olacaksa bu sıkıntı yaşansın.

"SANTRFOR SEÇİMİ ÖNEMLİ"

5 santrfordan istenen verim en fazla Serdar Dursun’dan alındı. Santrfor seçmek, takıma uydurmak çok önemli. Ne oynayacağınızı görmek, planlamak gerekli. Kanatlardan ortayla mı gelmek istiyorsunuz, merkezden defans arkasına kaçırmak mı istiyorsunuz, hava topuyla mı oynamak istiyorsunuz, santrfordan nasıl yararlanmak istiyorsunuz? Bunun özeleştirisini yapmalı hoca.

"TAKIMIN İSKELETİ OLMALI"

F.Bahçe’nin 3-4 senedir oyun anlayışı yok. Devamlı 15-20 oyuncu geliyor, gidiyor. Takım ve oyun iskeleti olmalı. Bunlar yokken istediğiniz şekil olmuyor. Geçen sezondan takımda oynayan kaç isim bu hafta 11’de çıkacak. Altay haricinde belki oyuncu olmayacak. Takımın bir iskeleti olmaz mı? Dolayısıyla F.Bahçe sıkıntı yaşıyor. Hoca tanıyıp bildiği oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışacak ama kolay değil. Jesus’a kolay gelsin diyorum, işi çok zor, oyuncuların da zor. F.Bahçe’de herkesin beklentisi fazla, şampiyonluk özlemi var.

"O İSİMLER GİDECEK GİBİ"

Orta saha başta olmak üzere her bölgede çok fazla oyuncu var. Jesus bir takım oluşturuyor. Altay dışında geçen seneden kullanmayı düşündüğü belki Crespo olabilir. Onun dışında, İrfan Can dahil bence bu kadrodan gönderilecek gibi duruyor. Geçen seneden kalma Mesut Özil’le ilgili, yanındaki arkadaşlarıyla ilgili o oyuncuları eliyorlar gibi geldi bana görüntü. İddia etmiyorum ama dışarıdan gözlemlediğim o oyuncular ufak ufak ayrılacak gibi duruyor. 4 sene önce iki ön libero ile oynamayı lüks görüyordu F.Bahçe taraftarı, şimdi baktığınızda İsmail de Arao da Crespo da aynı oyuncu. Jesus oynatınca bir sıkıntı olmuyor da sen, ben oynatınca sıkıntı oluyor.

"ARDA ELİNDEKİ EN İYİ OYUNCU"

Arda Güler’e belki yaşından dolayı 15-20 dakika süre veriliyor. Arda, Jesus’un tüm kadro içinde elindeki en iyi oyuncu. Ben olsam, Arda’nın herhangi bir sıkıntısı yoksa ondan yararlanabildiğim kadar yararlanmaya çalışırım. Çünkü elindeki tüm oyunculardan çok iyi. Uzun süredir böyle kaliteli oyuncu görmedik.

"DAHA ÇOK TRANSFER YAPACAK"

Jesus’lu Flamengo’yu birkaç defa izleme fırsatı buldum. Onun döneminde takımı iyi oynuyordu, elindeki kadro iyiydi. F.Bahçe’ye geldi, takımın iskeleti yok. Kaleci hariç hiçbir mevkide bir oyuncu için “Bu kesinlikle oynar” diyemiyorsun. Hoca da bunu gördü zaten. Belki daha önce yapmak istedi transferleri, belki de oyuncuları komple görmek istedi. D.Kiev karşılaşması F.Bahçe’nin kendini tartması gereken bir maçtı. Maç bittiğinde “Jesus F.Bahçe’ye daha çok transfer yapacaktır” dedim. Sadece santrforla sınırlı kalmayacaktır. Alabildiği kadar oyuncu alacaktır. 10-15 oyuncu da gidecektir, bunların çoğu yabancı olacak, araya birkaç yerli kaynayacak gibi duruyor.

"HERKES SİZE KAPANACAK"

Yeniden bir takım kuruyor, Jesus’un işi kolay değil. F.Bahçe, ikinci D.Kiev maçında muhteşem oynadı. Belki İsmail kırmızı kart görmese maç farklı biterdi. Skordan bağımsız söylüyorum, F.Bahçe istenen düzeyde değil. Bundan daha iyi olmak zorunda. Çünkü ligimiz, Avrupa maçlarındaki gibi oynanmıyor. D.Kiev’e karşı defans yapıp kontra oynayabilirsin, kimse yadırgamaz. Ama ligimizde herkes size kapanacak, açmaya çalışacaksınız. F.Bahçe’de bu eksikliği çok gördük.

"KIM’İN AYRILIĞI SIKINTI OLMAZ"

Kim Min Jae’nin ayrılmasıyla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kim iyi oynadı, iyi bir sezon geçirdi. Ama iyi bir fiyata gitti. F.Bahçe’nin stoperde çok fazla oyuncusu var.

"HOCAYA ZAMAN VERELİM"

Farklı oyuncular geldi, gelecek. 3-4 maç daha gözlemleyip net şeyler söyleyebiliriz. Jesus’a zaman verelim. F.Bahçe iyi olmak zorunda, Jesus’un kariyeri açısından da böyle. Düşünsenize çok kariyerli bir hocasınız, geliyorsunuz, burada hüsran bitmesi herkeste acabalara yol açar, “Demek ki çok iyi bir takıma gittiğinde başarılı olabiliyorsun ama yeniden takım yaratamıyorsun” denebilir. Jesus ve F.Bahçe için büyük bir sınav. İnsanlar söylediklerimi F.Bahçe’yi kötülüyorum gibi anlamasın. Umarım F.Bahçe, Jesus’la çok iyi yerlere gelir.