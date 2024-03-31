Fenerbahçe'de kritik toplantı: Futbolcular 'ligden çekilme'yi oyladı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:26

Güncelleme: 31.03.2024 - 11:26

Trabzonspor deplasmanındaki olaylı maçın ardından ligden çekilme de dahil birçok olasılığı 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak olan Fenerbahçe'de, futbolcular da görüş alışverişinde bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç, önceki gün yüksek divan kurulu toplantısında konuşarak durumun ciddiyetine dikkat çekmiş ve oyuncularla da görüşeceğini söylemişti.

Dün Samandıra'da beklenen zirve gerçekleşmedi. Koç'un kulüpteki işleri nedeniyle tarihi toplantıyı bugüne ertelediği ama futbolcuların takımın durumunu aralarında masaya yatırdığı öğrenildi.

OY BİRLİĞİYLE 'DEVAM' KARARI ÇIKTI

Yaşanan olayları uzun uzun tartışan futbolcuların, ligden çekilmeye sıcak bakmadığı ve mücadeleye devam etmek istedikleri kaydedildi.

Teknik heyetin de katıldığı görüşmede herkesin tek tek düşüncelerini dile getirerek şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir dönemde olduklarını vurguladıkları ve bu noktada yarışı bırakmak istemedikleri ifade edildi.

Oy birliğiyle 'devam' kararı alan sarı-lacivertlilerin, bunu teknik direktör İsmail Kartal'dan yönetime iletmesini rica etti.

"BİZ LİGDEN ÇEKİLMEK İSTEMİYORUZ"

İdman öncesi konuşan oyuncuların Kartal'a, "Kolay şeyler yaşamadık, ortaya bir tepki konulması konusunda yönetim haklı. Genel kurulda ve sonrasında yönetim tarafından alınacak karara tabii ki saygı göstereceğiz ancak biz ligden çekilmek istemiyoruz. Sonuna kadar devam edelim. Herkesi yenerek gereken cevabı sahada vereceğiz ve şampiyon olacağız. Tüm bu olanlara en iyi tepki, bizim şampiyonluk kupasını kaldırmamız olacaktır" ifadelerini kullandılar.

Takımın hırsından etkilenen tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerinin sürece bakışını yönetime ileteceği bildirildi.