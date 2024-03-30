Dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4 golle geçti!
Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 26. hafta maçında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, 23. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Nikoda Fishley 35 ve 42'de attığı gollerle takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.
Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'de forma giyen Fishley, 59. dakikada attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.
Beşiktaş, Opah Clement ile 73'te skoru 4-1'e getirdi. Fenerbahçe'de 80'de sahneye çıkan Haley Berg, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.
Beşiktaş, bu galibiyetle üst üste 6. kez kazandı ve puanını 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, Amed Sportif'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- Seçim öncesi ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası!
- ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
- 'Siyasi ahlaksızlığın daniskası'
- Öldürülen Yıldırım'ın abisi Cumhuriyet'e konuştu
- Muhittin Böcek'ten, Karadağlı'ya yanıt
- Kulüpler Birliği'nden 'değişim' çıktı!
- Prompter durdu, Erdoğan sinirlendi: 'Rezil ediyorsunuz'
- Seçime 2 gün kala… AKP’yi destekleme kararı aldılar!
- Erdoğan gelmeden kapattılar!