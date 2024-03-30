Dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4 golle geçti!

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:00
Dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4 golle geçti!
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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 26. hafta maçında Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, 23. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Nikoda Fishley 35 ve 42'de attığı gollerle takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'de forma giyen Fishley, 59. dakikada attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş, Opah Clement ile 73'te skoru 4-1'e getirdi. Fenerbahçe'de 80'de sahneye çıkan Haley Berg, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Beşiktaş, bu galibiyetle üst üste 6. kez kazandı ve puanını 50'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, Amed Sportif'i ağırlayacak.


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