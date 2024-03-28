Fenerbahçe'de Levent Mercan gelişmesi!
Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın transferi için resmi temas kurduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki ilk isimlerinden biri olan ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
FENERBAHÇE TEMAS KURDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Levent Mercan için kulübü Fatih Karagümrük ile resmi temas kurdu.
Sarı-Lacivertliler, oyuncu ile ilgilendiklerini belirtirken, iki kulüp arasında şu an bir anlaşma sağlanmadı.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Levent Mercan, devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
23 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük formasıyla 32 maçta 1 gol attı, 4 de asist yaptı.
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