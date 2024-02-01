Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'a Levent Mercan tepkisi: 'Her zamanki gibi...'

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transferde adı Galatasaray ile anılan futbolcusu Levent Mercan hakkında konuştu. Başkan Hurma, sarı-kırmızılı takımı eleştirerek, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:41
Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'a Levent Mercan tepkisi: 'Her zamanki gibi...'
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Galatasaray'da sol bek alternatifleri arasında yer alan Levent Mercan için Fatih Karagümrük'ten önemli bir açıklama geldi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ın oyuncunu menajeriyle iletişime geçtiğini söyledi ve sarı-kırmızılılara tepki gösterdi.

Süleyman Hurma

HURMA'DAN GALATASARAY'A TEPKİ

Süleyman Hurma, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin" diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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