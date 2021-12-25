Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sürprizi!

Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 21:42
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sürprizi!
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Fenerbahçe'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Serdar Aziz ile birlikte Luiz Gustavo yer almadı. Luiz Gustavo'nun kadroda yer almama nedeni açıklanmadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Tisserand, Novak, Nazım, Burak, Osayi-Samuel, Meyer, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia, Serdar ve Rossi


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