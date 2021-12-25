Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sürprizi!
Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Serdar Aziz ile birlikte Luiz Gustavo yer almadı. Luiz Gustavo'nun kadroda yer almama nedeni açıklanmadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Tisserand, Novak, Nazım, Burak, Osayi-Samuel, Meyer, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia, Serdar ve Rossi
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu