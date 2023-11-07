Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!
TFF, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Trabzonspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Ve AKP saflarına geçti!
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Filistin Devlet Başkanı Abbas’a suikast girişimi iddiası
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı