Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 21:16

Güncelleme: 07.11.2023 - 21:16

TFF, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Trabzonspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.