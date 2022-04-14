Fenerbahçe'de Mesut Özil için kader zirvesi
Kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri, oyuncusunun durumunu görüşmek için Fenerbahçe ile toplantı yapacak.
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ile kritik görüşme gerçekleştirilecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mesut Özil'in menajer Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için 17 Nisan'da görüşmeye gelecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İki isim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Ali Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" diye konuşmuştu.
Hull City iddiaları ortaya atılmıştı
Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil'le ilgili Hull City iddiaları ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı, Ada basınının bu iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Mesut Özil'le ilgili tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken flaş bir son dakika iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde 37 maçta oynadı. 33 yaşındaki on numara bu süreçte 9 gol ve 3 asist üretti.
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