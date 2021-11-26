Fenerbahçe'de Mesut Özil seferberliği
Fenerbahçe'de sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in Göztepe maçına yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.
Galatasaray derbisinin yıldızı Mesut Özil, bu karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlanmıştı.33 yaşındaki orta saha oyuncusunun bileğinde şişlik meydana gelince Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmemişti.
İstanbul'da kalan Mesut'un tedavisine hemen başlandı. Tercübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir'deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması