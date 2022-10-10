Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin inanılmaz istatistiği!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üç kez öne geçip üç kez yakalanırken oyuna sonradan giren Batshuayi'nin golüyle 3 puana uzandı. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli formayla inanılmaz istatistiklere imza attı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:11
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin inanılmaz istatistiği!
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Karagümrük kalesine atarken aynı zamanda galibiyeti getiren isim oldu. 

AVRUPA LİGİ'NDE 2 MAÇTA 2 GOL!

Transfer sezonunun son günlerinde takıma katılan Batshuayi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 2 gol atmıştı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçın son anlarında golünü atarak galibiyeti getiren Batshuayi, AEK Larnaca maçında da ilk golü kaydetmişti.

Sarı-lacivertli formayla ligde 3 maçta da sonradan oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

Son anlarda attığı golle Fenerbahçe'ye 5-4 galibiyeti getiren Batshuayi, aynı zamanda 4 isabetli şutunda 3 gole ulaşmış oldu.



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