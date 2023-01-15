Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile kritik görüşme!
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği Portekizli Miguel Crespo'nun zam istediği iddia edildi.
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de görüşmelere başlıyor.
Sabah'ın haberine göre bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Portekizli Miguel Crespo'yla sözleşme uzatmak için masaya oturacak.
Miguel Crespo
Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Portekizli oyuncu, 500 bin euro'luk maaşında istediği artışın olması halinde 2027'e kadar imza atabileceğini menajeri vasıtasıyla bildirdi.
Öte yandan yönetim de Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüplerin de radarında olan Crespo'la sözleşme tazeleyerek elini güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Crespo, 2 gol ve 3 asist performansı sergiledi.
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