Antalyaspor'dan transfer iddiaları için resmi açıklama!

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 09:26

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 09:26

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transferin gündemindeki oyuncuları Haji Wright, Fernando ve Bünyamin Balcı'nın durumları ile ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

Haji Wright

Başkan Aziz Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği konuşulan Haji Wright'la ilgili olarak "Haji Wright'ı birden fazla kulüp istiyor doğru ama Fenerbahçe'ye transfer olduğu doğru değil. Takımların hepsi birebir menajerler aracılığıyla durumunu soruyor" sözlerini kullandı.

Fernando

Beşiktaş'la adı anılan Brezilyalı orta saha Fernando ile ilgili ise Başkan Aziz, "Teklif geldiğine dair benim bilgim yok. Nasıl alacaklar ki Fernando'yu? Opsiyonu ve 1,5 milyon Euro serbest kalma maddesi sezon sonunda var. Teklif yok, vermem de zaten" açıklamasını yaptı.

Bünyamin Balcı (Soldaki)

Aziz Çetin Bünyamin Balcı'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığına ilişkin konuya ise "Bünyamin Balcı için yurtdışından isteyen takımlar var. Fenerbahçe'nin bir teklifi yok. Teklif olmadan konuşmak farazi şeyler" diye konuştu.