Müthiş maçta gülen taraf Adana Demirspor!
Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Yusuf Sarı, 66. dakikada Emre Akbaba ve 77 dakikada Gökhan İnler kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golü ise 61. dakikada Uras Radakovic kaydetti.
Adana Demirspor bu sonuçla Başakşehir mağlubiyeti sonrası moral buldu. Demirspor bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demir, Giresunspor'u ağırlayacak. MKE Ankaragücü, Konyaspor deplasmanına gidecek.
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