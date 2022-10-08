Fenerbahçe'de Miha Zajc, devre arasını bekliyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın geleceği merakla bekleniyor. Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:16
Fenerbahçe'de Miha Zajc, devre arasını bekliyor!
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Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yıldızı sönen oyunculardan Miha Zajc devre arasını bekliyor.

Geçen sene gösterdiği performans ile yeni sezona umutlu başlayan Sloven futbolcu, takıma istediği katkıyı sağlayamadı.

DEVRE ARASINI BEKLİYOR

Fanatik'in haberine göre Zajc, devre arasında İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlıyor. 

Sloven oyuncu bu sezon 7 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giyerken 1 gol ve 1 asist katkısı verdi.


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