Fenerbahçe'de İsmail Yüksek vazgeçilmez oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksek, iyi performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcu, sarı-lacivertli takımın istatistiklerinde ilk sırada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un sezon başında sürpriz bir hamleyle takıma monte ettiği İsmail Yüksek, forma giydiği her maçta çıkışını sürdürüyor. A Milli Takım kadrosuna kadar seçilen Yüksek, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Larnaca maçında sahada basmadık yer bırakmazken istatistikleriyle göz doldurdu.
İsmail Yüksek, en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu oldu. Yüksek, “Bu seviyede kalmak için her şeyimi vereceğim” dedi.
KASAYA 10 MİLYON EURO
UEFA Avrupa Ligi grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon Euro’nun üzerine taşıdı. Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3.63 milyon Euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1.47 milyon Euro’luk geliri hanesine yazdırdı.
Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin Euro’luk gelir elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2.5 milyon Euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe’nin an itibarıyla kazancı, 10.5 milyon Euro’ya ulaşmış durumda.
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