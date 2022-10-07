Eski Fenerbahçeli Max Kruse'ye büyük şok! Arabasını çaldılar
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alman Max Kruse, 260 bin poundluk Lamborghini marka aracının nasıl çalındığını anlattı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 260 bin poundluk lüks aracının çalındığını açıkladı. Eşi Dilara Kruse ve Max Kruse birlikte paylaştıkları Youtube videosunda gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.
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Alman futbolcunun eşi, "Önce alışverişe, daha sonra avukatla görüşmeye gitmiştim. İşlerimi hallettikten sonra araca geri dönmek istedim ama arabamız çoktan çalınmıştı" dedi.
Eşinin sözlerine ek yapan Kruse, "Bazen arabanızın kaybolduğunu düşünürsünüz ancak 1 saat içinde bir şekilde ortaya çıkar. Bu sefer de bu tarz bir şey olduğunu düşündüm ancak eşimin yanına gittiğinde aracın gerçekten çalındığını gördüm" ifadelerini kullandı.
Eşi Dilara'nın sinirlerine hakim olamayıp ağlaması üzerine onu teselli ettiğini söyleyen Kruse, "Eşime üzülmemesini ve büyütülecek bir şey olmadığını söyledim. Olan olmuştu zaten ve önemli olan kimsenin canına bir zarar gelmemesiydi" dedi.
34 yaşındaki Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda Wolfsburg yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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