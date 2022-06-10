Fenerbahçe'de Pelkas ile yol ayrımı
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Yunan on numara Dimitris Pelkas'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.
Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde forma yarışından uzak kalan tecrübeli orta sahanın sözleşmesinin son senesinde Bologna tarafından takip edildiği belirtildi. Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un bu iddiasının üzerine Fenerbahçe'den gelen Lincoln hamlesi Dimitris Pelkas'ın ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
4 MİLYON EUROLUK TALEP
Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki Yunan on numara için 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon 33 müsabakada oynadı. Yunan futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.
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