Fenerbahçe'de rota Marcelo Bielsa'ya çevrildi!
Leeds United'tan ayrılan Arjantinli Marcelo Bielsa da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında.
Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, geçen sezon başkan Ali Koç'un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.
Bielsa'nın uzun süredir gündemde olan Joachim Löw ve Jorge Jesus'a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti.
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